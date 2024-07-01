Стражи гостеприимства. Против кого в Москве борется туристическая полиция

У представителей правопорядка, которые дежурят в самом центре столицы, в Александровском саду, на руках повязки «Туристическая полиция» на русском и английском языках. Выступаем на маршрут, который проходит сначала по Красной площади, затем по улице Никольская. Здесь, как правило, прогуливающихся иностранцев больше всего.
Поиски фотоаппарата
Старший инспектор специализированного батальона 1СПП ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Владислав Белов рассказал, что в основном приходится отвечать на вопросы, как добраться до того или иного места — в старинных московских улочках запутаться немудрено.
«Правда, бывают и нестандартные ситуации. Мне запомнился случай из 2018 года. Тогда, во время Чемпионата мира по футболу, в столице был просто вал иностранных гостей. Молодожены из Австралии на пути из аэропорта в отель забыли фотоаппарат, где была съемка их свадьбы», — вспоминает Владислав Белов.
Как выяснили сотрудники туристической полиции, которой передали это дело, номер такси, конечно, никто не запомнил. На след пропажи удалось выйти через консульство Австралии в Москве. Водитель такси оказался сознательным и привез туда сумку с фотоаппаратом. Там ее не приняли, но на всякий случай таксист оставил свой номер телефона. В итоге молодожены обрели фото своего самого счастливого момента совместной жизни.
Скоро первый юбилей
На Никольской к наряду подходит несколько туристов. По-английски гости города просят подсказать дорогу до музея. Полицейский на смартфоне показывает им маршрут.
«Основные наши задачи — охрана общественного порядка и помощь иностранным гражданам, не владеющим русским языком. Наши сотрудники патрулируют центральную часть города, улицу Никольская, Александровский сад, парк “Зарядье” и другие популярные локации», — уточнил заместитель командира специализированного батальона 1СПП ГУ МВД России по городу Москве майор полиции Дмитрий Редюшев.
Туристическая полиция Москвы была основана в августе 2014 года, и скоро спецотдел отметит свое первый юбилей. Одно из ключевых требований к желающему попасть на службу в это подразделение — хорошее знание английского языка. Многие из сотрудников владеют еще и французским, китайским и другими.
«На службу я пришла в конце 2022 года. Началось все со стажировки. Вникала в дела службы, учиться новому было очень интересно. По первому образованию я лингвист», — говорит полицейский специализированного батальона 1СПП ГУ МВД России по городу Москве сержант полиции Екатерина Шашерина. Помимо английского, она владеет еще и китайским.
«Это действительно сложный, но сейчас очень востребованный язык», — говорит она.
Приятные моменты
Шашерина отмечает, что иностранцам в Москве, помимо знания языка, не хватает также элементарных знаний местных законов. Например, недавно три гражданина Китая удобно расположились в Александровском саду и начали торговать сувенирной продукцией. Как выяснили полицейские, горе-коммерсантами оказались иностранные студенты одного из московских вузов. Такой способ торговли они высмотрели в интернете и решили попробовать. Пришлось им объяснять, что они нарушают правила торговли.
У Красной площади небольшая группа китайских туристов, которые очень удивились, что полицейские разговаривают на их языке. Завязалась короткая беседа, которая закончилась совместным фото на память.
Старший инспектор специализированного батальона 1СПП ГУ МВД России по городу Москве капитан полиции Роман Степанов рассказал, что перевелся в туристическую полицию еще в 2014 году. Ранее он служил в простом отделе МВД «Филёвский парк» и когда узнал, что формируется подразделение, где требуется знание иностранного языка, решил перейти туда.
«Интересных случаев в моей работе много, как и приятных моментов. Например, во время чемпионата мира по футболу потерялись двое детей из Нигерии. Мы их быстро нашли и передали родителям, которые нас очень благодарили. Было приятно помочь», — вспоминает Степанов.