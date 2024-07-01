Стражи гостеприимства. Против кого в Москве борется туристическая полиция

«Правда, бывают и нестандартные ситуации. Мне запомнился случай из 2018 года. Тогда, во время Чемпионата мира по футболу, в столице был просто вал иностранных гостей. Молодожены из Австралии на пути из аэропорта в отель забыли фотоаппарат, где была съемка их свадьбы», — вспоминает Владислав Белов.