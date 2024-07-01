В парке Горького состоится 11-часовой фестиваль «Большой семейный пикник»

«11-часовой семейный фестиваль — серьезная заявка на привлечение внимания горожан. Мероприятия, на которых интересно и малышам, и взрослым очень нужны. У нас есть дефицит на такие события, пока идет поиск оптимального формата и уникального содержания. Уверен, что “Большой семейный пикник” удастся, и со временем подобные фестивали станут традиционными», — заявил руководитель исполкома Рустем Гафаров.