В парке Горького состоится 11-часовой фестиваль «Большой семейный пикник»

В парке им. Горького 6 июля развернется фестиваль «Большой семейный пикник». Программа, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, включает мероприятия для детей и взрослых: мастер-классы, велоквест, кинопоказ и многое другое. Об этом на аппаратном совещании сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.
«11-часовой семейный фестиваль — серьезная заявка на привлечение внимания горожан. Мероприятия, на которых интересно и малышам, и взрослым очень нужны. У нас есть дефицит на такие события, пока идет поиск оптимального формата и уникального содержания. Уверен, что “Большой семейный пикник” удастся, и со временем подобные фестивали станут традиционными», — заявил руководитель исполкома Рустем Гафаров.
Фестиваль будет проходить с 11:00 до 22:00. Горожан ждут мастер-классы по прикладному искусству, лекции о вторичном потреблении, ярмарка товаров молодых предпринимателей, встречи с психологом в рамках проекта «Выслушаем». Для маленьких гостей праздника организуют игровые зоны с аниматорами, а для молодых семей — велоквест «Курс на Казань», участники которого посетят известные места города.
В парке будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых». Атмосферу праздника создадут выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов. Завершится вечер кинопоказом под открытым небом.
Фестиваль пройдет по федеральной программе «Большие семейные выходные», приуроченной к Году семьи в РФ. Мероприятие организует комитет по делам детей и молодежи при поддержке мэрии Казани.
Юлия Летникова.