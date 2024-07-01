Нижегородцы больше всего любят на свежем воздухе заниматься спортивной ходьбой

61% нижегородцев занимаются спортом на свежем воздухе летом. Это показал опрос Авито Услуг.
21% делают это регулярно, 40% тренируются на улице время от времени.
Самый популярный вид уличного спорта — спортивная ходьба. На втором месте — велоспорт.
46% респондентов регулярно бегают, 31% плавает в водоемах, 26% занимается фитнесом на спортплощадках. Еще 38% предпочитают командные виды спорта, например, футбол и баскетбол.
49% опрошенных признались, что предпочитают заниматься уличным спортом в одиночку, 19% тренируются вместе с членами семьи, еще 28% берут с собой друзей.
Примечательно, что 80% нижегородцев занимаются спортом на улице для поддержания здоровья.