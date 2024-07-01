Биолог Лебединский рассказал, опасны ли змеи на улицах Нижнего Новгорода

Змеи в Нижнем Новгороде не представляют угрозы для жителей, сообщил доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Андрей Лебединский. Эксперт рассказал ИА «Время Н», что в Нижегородской области обитают три вида змей: медянка, гадюка и уж, которые редко встречаются в городе.
При этом он уточнил, что первые две занесены в Красную книгу области — за их уничтожение могут привлечь к административной ответственности.
Лебединский отметил, что в городе можно встретить ужей около водоемов, но это сезонное явление. Другие виды змей в городе встретить практически невозможно.
«Медянку можно встретить, например, в Керженском заповеднике. Да и гадюки предпочитают леса, болота — нет смысла заползать к людям», — уточнил эксперт.
По его словам, гадюки атакуют обычно в лесах и только из-за неосторожного поведения людей.
Лебединский советует не паниковать при встрече со змеями и дать им уползти. Если гадюка появилась на садовом участке, можно создать «эффект беспокойства», постучав рядом с ней палкой.
Уж имеет темную окраску, на голове — яркие белые или желтые пятна. Гадюка — черная, без пятен, иногда может быть серой или светло-коричневой с зигзагом на туловище.
Змеи, даже ядовитые, не агрессивны, их укусы случайны. При укусе гадюки необходимо пить больше воды и обязательно обратиться в медпункт.
Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что 11-летнего мальчика укусила гадюка в Нижегородской области.