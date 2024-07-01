Биолог Лебединский рассказал, опасны ли змеи на улицах Нижнего Новгорода

Змеи в Нижнем Новгороде не представляют угрозы для жителей, сообщил доцент кафедры ботаники и зоологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Андрей Лебединский. Эксперт рассказал ИА «Время Н», что в Нижегородской области обитают три вида змей: медянка, гадюка и уж, которые редко встречаются в городе.