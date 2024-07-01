В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы на ЖКХ

Соответственно с 1 июля подорожает электроэнергия в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами на 45 копеек за киловатт энергии и составит 5,5 ₽ за квт/час. Стоимость электроэнергии в домах где установлены электроплиты составит 4,07 ₽ квт/час.
Подорожает также холодное водоснабжение, стоимость за кубометр воды увеличится на 5, 45 ₽ и составит 41,45 ₽
Вырастет цена на услуги по вывозу мусора со 108,3 ₽ до 118,05 ₽, стоимость теплоснабжения на большей части Перми также увеличится до 267,76 ₽ и составит 2541,81 ₽/Гкал.