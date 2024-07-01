В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы на ЖКХ

Соответственно с 1 июля подорожает электроэнергия в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами на 45 копеек за киловатт энергии и составит 5,5 ₽ за квт/час. Стоимость электроэнергии в домах где установлены электроплиты составит 4,07 ₽ квт/час.