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«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в трех районах Петербурга

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут гидравлические испытания трубопроводов в трех районах города — Московском, Фрунзенском и Невском.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в компании, в ближайшие дни предполагается проверить работу в общей сложности около 800 км тепловых сетей.

Испытания начнутся во вторник, 2 июля, с проверки тепломагистрали «Московская», которая обеспечивает теплом и горячей водой части Московского и Фрунзенского районов.

В четверг, 4 июля, завершает недельный подъем давления в трубопроводах, на четверть превышающего обычную нагрузку, тепломагистраль «Фрунзенская», в зоне которой находится весь Фрунзенский район Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за испытаний теплосетей в Невском районе и городе Кудрово ограничения в подаче горячей воды продолжались почти две недели.

ЖКХ