«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в трех районах Петербурга

Как сообщили в компании, в ближайшие дни предполагается проверить работу в общей сложности около 800 км тепловых сетей.
Испытания начнутся во вторник, 2 июля, с проверки тепломагистрали «Московская», которая обеспечивает теплом и горячей водой части Московского и Фрунзенского районов.
В четверг, 4 июля, завершает недельный подъем давления в трубопроводах, на четверть превышающего обычную нагрузку, тепломагистраль «Фрунзенская», в зоне которой находится весь Фрунзенский район Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за испытаний теплосетей в Невском районе и городе Кудрово ограничения в подаче горячей воды продолжались почти две недели.