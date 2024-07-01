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В Новосибирске будут по ночам закрыть движение авто по Ипподромской улице

Это связано со строительством четвертого моста.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске по ночам будут закрывать движение транспорта по Ипподромской улице в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Ограничения связаны с продолжающимся строительством четвертого моста.

«С 3 июля по 30 августа с 23:00 до 6:00 будет закрываться движение транспортных средств по улице Ипподромской в направлении к площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади», — указали власти.

Работы продлятся до конца лета. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и заранее планировать маршруты в ночное время.