В Новосибирске будут по ночам закрыть движение авто по Ипподромской улице

В Новосибирске по ночам будут закрывать движение транспорта по Ипподромской улице в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Ограничения связаны с продолжающимся строительством четвертого моста.
«С 3 июля по 30 августа с 23:00 до 6:00 будет закрываться движение транспортных средств по улице Ипподромской в направлении к площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади», — указали власти.
Работы продлятся до конца лета. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и заранее планировать маршруты в ночное время.