В левобережной части Кемерова изменят сроки отключения горячей воды

Как сообщает СГК Кузбасса, в левобережной части города третий этап гидравлических испытаний, который должен был проходить с 3 по 16 июля, сдвигается вправо на неделю.
По новому графику горячей воды у потребителей Ленинского района, небольшой части Центрального района не будет с 10 по 23 июля. Изменится и график для потребителей посёлка Металлпощадка, где отключение тоже сдвинулось на неделю: с 29 июля по 11 августа.
Обновлённая информация по всем этапам гидравлических испытаний в Кемерове есть на сайте.