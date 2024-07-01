В левобережной части Кемерова изменят сроки отключения горячей воды

По новому графику горячей воды у потребителей Ленинского района, небольшой части Центрального района не будет с 10 по 23 июля. Изменится и график для потребителей посёлка Металлпощадка, где отключение тоже сдвинулось на неделю: с 29 июля по 11 августа.