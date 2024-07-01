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В Уфе 13-летний школьник попал под колеса «Лады»

Подросток был доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 13-летний подросток оказался в больнице. Его на улице Степана Злобина сбил 43-летний водитель «Лада Веста». Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, школьник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент он сталкивается с легковушкой и падает на землю, но быстро встает и подходит к водителю. Момент аварии попал на видео.

У пострадавшего пешехода диагностирован ушиб. Сотрудники ГАИ начали разбирательство по факту произошедшего.

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