В Уфе 13-летний школьник попал под колеса «Лады»

В Уфе 13-летний подросток оказался в больнице. Его на улице Степана Злобина сбил 43-летний водитель «Лада Веста». Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, школьник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В какой-то момент он сталкивается с легковушкой и падает на землю, но быстро встает и подходит к водителю. Момент аварии попал на видео.
У пострадавшего пешехода диагностирован ушиб. Сотрудники ГАИ начали разбирательство по факту произошедшего.
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