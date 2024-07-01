В центре Владивостока изменятся правила парковки

На улице Светланской во Владивостоке внесут изменения в схему организации дорожного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Возле кинотеатра «Уссури» будет запрещена ранее разрешенная парковка вдоль дороги, а рядом с правительством края выделят новые места для стоянки транспорта. Соответствующие дорожные знаки «Парковка» введут в действие в ближайшие дни, как сообщили в городском управлении дорог. Знаки «Парковка» будут установлены вместе с указателями о способе парковки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.
«Возле кинотеатра “Уссури” в свою очередь будут демонтированы знаки, разрешающие парковку транспорта. На всём участке здесь будет действовать запрет на остановку и стоянку», — добавили дорожники.
Напомним, во Владивостоке на перекрестке улиц Семеновской и Алеутской введена новая схема работы светофоров, которая позволяет прямое движение от стадиона «Динамо» с 20.00 до 07.00.