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В центре Владивостока изменятся правила парковки

Теперь не получится оставить автомобиль рядом с кинотеатром «Уссури».

Источник: PrimaMedia.ru

На улице Светланской во Владивостоке внесут изменения в схему организации дорожного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Возле кинотеатра «Уссури» будет запрещена ранее разрешенная парковка вдоль дороги, а рядом с правительством края выделят новые места для стоянки транспорта. Соответствующие дорожные знаки «Парковка» введут в действие в ближайшие дни, как сообщили в городском управлении дорог. Знаки «Парковка» будут установлены вместе с указателями о способе парковки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.

«Возле кинотеатра “Уссури” в свою очередь будут демонтированы знаки, разрешающие парковку транспорта. На всём участке здесь будет действовать запрет на остановку и стоянку», — добавили дорожники.

Напомним, во Владивостоке на перекрестке улиц Семеновской и Алеутской введена новая схема работы светофоров, которая позволяет прямое движение от стадиона «Динамо» с 20.00 до 07.00.