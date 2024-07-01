В центре Владивостока изменятся правила парковки

Возле кинотеатра «Уссури» будет запрещена ранее разрешенная парковка вдоль дороги, а рядом с правительством края выделят новые места для стоянки транспорта. Соответствующие дорожные знаки «Парковка» введут в действие в ближайшие дни, как сообщили в городском управлении дорог. Знаки «Парковка» будут установлены вместе с указателями о способе парковки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке.