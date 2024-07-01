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В Самаре сформируют список мест для установки новых фонтанов

Каждый год в Самарской области планируют устанавливать по пять новых фонтанов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре создадут список мест, где можно будет установить новые фонтаны. Такое поручение дал врио губернатора региона Вячеслав Федорищев главе Самары Елене Лапушкиной во время рабочей встречи.

Глава региона отметил, что в губернии нужно открывать новые фонтаны: в год их должно появляться не менее пяти. Эту работу планируют отразить в социально-экономическом плане развития Самарской области на ближайшие пять лет. Помочь в улучшении облика городов и сел могут представители бизнеса.

В Самаре сейчас функционируют 50 фонтанов.

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