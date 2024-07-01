В Самаре сформируют список мест для установки новых фонтанов

Глава региона отметил, что в губернии нужно открывать новые фонтаны: в год их должно появляться не менее пяти. Эту работу планируют отразить в социально-экономическом плане развития Самарской области на ближайшие пять лет. Помочь в улучшении облика городов и сел могут представители бизнеса.