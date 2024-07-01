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«Валдаи» отвезут нижегородцев в Юрино и Замок Шереметева

Первый рейс в Юрино состоится 2 июля.

Источник: Нижегородская правда

Экскурсионно-прогулочный маршрут «В усадьбу Шереметьевых» запускают на «Валдаях» в Нижегородской области. Первый рейс в Юрино состоится 2 июля, сообщили в ЦРТС.

Судно стартует из Нижнего Новгорода в 7:30. По прибытии в Юрино, туристам проведут экскурсии по усадьбе, покажут Главный дом Шереметевского замка и храм Архангела Михаила. Общая продолжительность поездки составит 10 часов 45 минут.

Напомним, что в 2024 году «Валдаи» осуществляют поездки из Нижнего Новгорода в Балахну, Городец, Чкаловск, Павлово, Муром, Макарьево, Юрино, Бор и Васильсурск. Также запущены «Метеоры» по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что речные перевозки помогают развитию туризма в Нижегородской области.

туризм и отдых