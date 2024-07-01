«Валдаи» отвезут нижегородцев в Юрино и Замок Шереметева

Напомним, что в 2024 году «Валдаи» осуществляют поездки из Нижнего Новгорода в Балахну, Городец, Чкаловск, Павлово, Муром, Макарьево, Юрино, Бор и Васильсурск. Также запущены «Метеоры» по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Ульяновск.