Красноярская мэрия раскрыла цены в автобусах по разрабатываемым проездным

Проездной с ограниченным числом будет на 15, 30, 45, 60 и 75 поездок. При покупке 15 поездок билет будет стоить 600 рублей — одна поездка обойдется в 40 рублей. Если купить проездной на 75 поездок, то цена одной будет 35 рублей: такой билет обойдется в 2600 рублей.

Безлимитные проездные рассчитаны на 1, 15 и 30 дней по 150, 1400 и 2700 рублей соответственно. Однако количество льготных поездок в них все равно ограничено.