Красноярская мэрия раскрыла цены в автобусах по разрабатываемым проездным

Мэрия Красноярска рассказала о том, какие скидки будут на проезд после ввода новых проездных. По проездным билетам полагается скидка на каждую поездку. Сэкономить можно будет от 4 до 9 рублей.
Всего будет два вида — безлимитные и с ограничением числа поездок.
Проездной с ограниченным числом будет на 15, 30, 45, 60 и 75 поездок. При покупке 15 поездок билет будет стоить 600 рублей — одна поездка обойдется в 40 рублей. Если купить проездной на 75 поездок, то цена одной будет 35 рублей: такой билет обойдется в 2600 рублей.
Безлимитные проездные рассчитаны на 1, 15 и 30 дней по 150, 1400 и 2700 рублей соответственно. Однако количество льготных поездок в них все равно ограничено.
«Их выгодно приобретать тем, кто ездит с пересадками и часто пользуется транспортом. Безлимитные проездные предусматривают дополнительные поездки по одному билету», — пояснили в мэрии.
Сейчас для внедрения новых проездных разрабатывается программное обеспечение. Этим занимается краевое предприятие «Красноярскавтотранс». Когда новые проездные поступят в продажу, будет сообщено дополнительно.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 июля, коммерческие перевозчики начали возить пассажиров по новым расценкам: поездка в автобусах городских маршрутов стоит 44 рубля, в трамвае, троллейбусе и электробусе — 40 рублей. В муниципальном транспорте стоимость проезда изменится со 2 июля.