Мэр Омска Сергей Шелест проинспектировал ход работ на Бульваре Архитекторов

Напомним, что с понедельника зона строительно-монтажных работ была расширена до строения № 30 по бульвару, в связи с чем на перекрестке с улицей Волгоградской ограничили движение транспорта.
«Обсудили с подрядчиком фронт работ. Строители выполнят демонтаж старой дорожной одежды, переустроят сети связи и газопровода, проложат новую ливневку. Силами “Омскводоканала” будут вынесены за границы расширения дороги водопроводные трубы. Как только основные сетевые пересечки будут проработаны, начнется процесс формирования новой дороги», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Как заявили в пресс-службе мэрии Омска, бригады подрядной организации уже приступили к демонтажу старого бордюрного камня на перекрестке. Сегодня они также уберут знаки, не участвующие во временной схеме организации движения, а завтра приступят к фрезерованию покрытия для дальнейшего разбора дорожной одежды.
«Работаем и на других участках бульвара — приступили к укладке асфальтобетона на части дороги от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина. Дальше ждем сетевиков: как только они завершат работы по переустройству сетей теплоснабжения и горячей воды в районе перекрестка с Ватутина, сможем отработать и сам перекресток, и соединить два участка в асфальте, чтобы оперативно возобновить движение транспорта», — сообщил первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Помимо дорожников, в реконструкции бульвара Архитекторов принимают участие ресурсоснабжающие организации. По соглашениям с департаментом строительства они переносят за границы расширения дороги свои сети. Как отметил замдиректора департамента строительства омской мэрии Михаил Сизов, работы по переустройству всех ключевых сетей планируется завершить к 1 августа.
«Сейчас уже приняты и оплачены работы на сумму порядка 120 млн рублей. В целом подрядчик работает без отставаний — контроль за качеством и соблюдением сроков ведем совместно с представителями стройконтроля и авторского надзора», — прокомментировал Михаил Сизов.
По данным пресс-службы мэрии Омска, транспорт на перекрестки бульвара с улицами Ватутина и Волгоградской вернется ориентировочно к 1 сентября. Пока же автолюбителям предстоит корректировать свои привычные маршруты.
«С целью обеспечения пропускной способности на пересечении улиц Сейфуллина и Волгоградской планируется смена приоритета движения: дорога по Сейфуллина станет главной, а для проезда в сторону улицы Лукашевича будет разрешен левый поворот. Светофорный объект на перекрестке бульвара с улицей Волгоградской будет полностью демонтирован на время строительных работ, соседний светофор — у ТЦ “Мега” — будет откорректирован. Также установим мониторинг ситуации по улице Волгоградской в районе “Бауцентра”. Если будет понимание, что светофор не справляется с нагрузкой, будем вносить изменения в режим его работы», — заявила замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Марина Расторгуева.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с открытием движения по улицам Степанца и 70 лет Октября через перекресток с бульваром Архитекторов запланированы корректировки светофоров:
— на пересечении улиц 70 лет Октября — Дмитриева с увеличением времени для проезда транспорта при движении от ул. Степанца;
— на пересечении улиц Степанца — Перелета с увеличением времени работы разрешающего сигнала для потока, идущего по ул. Степанца со стороны ул. Туполева;
— на пересечении б. Архитекторов — ул. Крупской с увеличением времени для проезда транспорта, движущегося от ул. Взлетной.
«Также снова включен в работу светофор в районе ООТ “Поворотная”, — добавила Марина Расторгуева.
Она отметила, что городские власти продолжат обследовать дорожную ситуации на Левобережье и, при необходимости будут приниматься решения о дальнейших корректировках.
Также напомним, что с 1 июля 2024 года ряд маршрутов общественного транспорта изменили свои схемы движения вблизи реконструируемого бульвара Архитекторов.