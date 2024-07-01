Мэр Омска Сергей Шелест проинспектировал ход работ на Бульваре Архитекторов

«С целью обеспечения пропускной способности на пересечении улиц Сейфуллина и Волгоградской планируется смена приоритета движения: дорога по Сейфуллина станет главной, а для проезда в сторону улицы Лукашевича будет разрешен левый поворот. Светофорный объект на перекрестке бульвара с улицей Волгоградской будет полностью демонтирован на время строительных работ, соседний светофор — у ТЦ “Мега” — будет откорректирован. Также установим мониторинг ситуации по улице Волгоградской в районе “Бауцентра”. Если будет понимание, что светофор не справляется с нагрузкой, будем вносить изменения в режим его работы», — заявила замдиректора департамента транспорта мэрии Омска Марина Расторгуева.