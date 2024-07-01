В Иркутске очищают улицы от пыли и пуха

Подрядные организации осуществляют уборку как вручную, так и с использованием специализированной техники. По распоряжению мэра Руслана Болотова, во всех районах города активно применяются уборочные и поливальные машины для поддержания чистоты. Об этом сообщает администрация города.
За последние сутки с помощью техники были приведены в порядок такие улицы, как Маяковского, объездная микрорайона Ново-Ленино, Олега Кошевого, Лермонтова, Гоголя, 2-я Железнодорожная, Челнокова, Джамбула, Маршала Конева, Мелентьева, Помяловского, Ленина, Степана Разина, Карла Маркса, 5-й Армии, Нижняя Набережная, Дзержинского, Российская, Чкалова. Планируется продолжение аналогичных мероприятий и на других улицах города.
В ручном режиме осуществляется подметание тротуаров, газонов, заездных карманов, дорожных лотков, пешеходных переходов на таких улицах, как Сурнова, Рабочая, Сурикова, Марата, Свердлов, 3-го Июля, Седова, Франк-Каменецкого, Октябрьской Революции, Дзержинского, Тимирязева, Ширямова, Ямская, Декабрьских Событий, Поленова, Култукская, Лызина, Красноказачья, Горная, Гоголя, Трактовая, Ангаргэсстроя, Тельмана, Томсона, Пржевальского, Бочкина, Гидростроителей, Безбокова, Сергеева, Сибирских Партизан, Новаторов, Просвещения, Авиастроителей.
Параллельно проводятся работы по очистке элементов ливневой канализации, мойке и покраске ограждений, остановок общественного транспорта, покосу травы, грейдированию дорог.