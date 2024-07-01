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Перевернулся за борт: новые детали в деле о пропавшем мужчине в Приморье

Органы уже организовали процессуальную проверку по данному инциденту.

Источник: PrimaMedia.ru

Находкинская транспортная прокуратура начала проверку по факту падения человека за борт, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, 26 июня морской буксир «МБ-356» вышел из населенного пункта Амгу Тернейского района Приморья и направился в бухту Золотая долина, к лесозаготовительному пункту «Самаргинский», чтобы доставить 11 работников.

По прибытии на пункт выяснилось, что одного пассажира — мужчины 1973 года рождения — не хватает.

«При просмотре камер видеонаблюдения судна установлено падение человека за борт 26 июня в 05.00 по местному времени», — сообщили в прокуратуре.

Находкинская транспортная прокуратура организовала процессуальную проверку по этому инциденту. Кроме того, транспортный прокурор проводит надзорные мероприятия, чтобы проверить исполнение требований законодательства о безопасности мореплавания.

несчастный случай