Аттракционы в Краснодаре закроют из-за аномальной жары

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на официальный телеграм-канал «Краснодарских парков»(18+).
Так, качели не будут функционировать на территории Городского сада, Солнечного острова, Чистяковской Рощи, а также парков им. 30-летия Победы и Рождественского. Их отключат 1 июля с 12 до 16 часов.
— В целях обеспечения безопасности посетителей в летний период, мы просим вас ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью, — уточнили в пресс-службе городских парков.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, в краевой столице 1 июля воздух прогреется до +36 градусов. На данный момент столбики термометров уже показывают +31 градус. Осадков в ближайшее время не предвидится.