Байкальский кинофестиваль расширяет горизонты: 11 фильмов вошли во внеконкурсную программу

В этом году организаторы включили в нее 11 лент, среди которых представлены работы из Швейцарии, Австрии, Франции и России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Высоты» Луизы Таллер и Станисласа Жиру (Швейцария), «Скрытое» Рафаэля Райхла (Австрия) и «Танец журавлей» Максанса Ламуре (Франция) составляют международную часть внеконкурсной программы.
Российское кино представлено восьмью лентами: «Полный Танюрер. Московский хипстер на Чукотке» Максима Полякова, «Женский голос Арктики» Милы Кудряшовой, «Миша-Ледокол» Дмитрия Степанова, «Енисейский марафон» Владимира Тарасова, «Музыка звезд» Анастасии Зверьковой, «Песнь о Виктории» Александра Свешникова, «Обгоняя ветер» Станислава Шуберта и «По серебряным рельсам» Анастасии Приймачок.
В числе внеконкурсных работ — два фильма иркутских авторов: «Музыка звезд» и «По серебряным рельсам».
Напомним, что в конкурсную программу 23-го Байкальского кинофестиваля вошли 24 работы.