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Сотрудник НИРО уволен после сбоя на ОГЭ в Нижегородской области

Технический сбой произошел 27 мая.

Служебное расследование проведено в Нижегородском институте развития образования (НИРО) в рамках дела о техническом сбое на ОГЭ по обществознанию, биологии, информатике и химии 27 мая.

Напомним, что тогда выпускникам пришлось несколько часов ждать начала экзамена, а некоторым предложили сдавать ОГЭ в другие «резервные» дни.

По словам ректора НИРО Елены Окуньковой, один из ответственных за организацию экзамена сотрудников уволен. Кроме того, приняты решения по модернизации работы РЦОИ (региональный центр обработки информации) и в техническом, и в организационном плане, пишет pravda-nn.

«Минобрнауки региона были разработаны решения для недопущения повторного сбоя. В НИРО также приняты меры: исправлены технические неполадки в работе электронных систем — уже следующий и дальнейшие экзамены прошли как положено, — рассказала ректор. — Сотрудники РЦОИ работают исключительно в закрытом контуре, а комиссии проверяют работы только под специально оборудованными камерами с возможностью дистанционного наблюдения Рособрнадзора и Минобрнауки».

Елена Окунькова добавила, что в этом году в регионе 176 стобалльников ЕГЭ. Из них 9 ребят получили по 100 баллов по двум предметам, еще двое ребят — по 3‑м предметам.

образование