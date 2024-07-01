Сотрудник НИРО уволен после сбоя на ОГЭ в Нижегородской области

«Минобрнауки региона были разработаны решения для недопущения повторного сбоя. В НИРО также приняты меры: исправлены технические неполадки в работе электронных систем — уже следующий и дальнейшие экзамены прошли как положено, — рассказала ректор. — Сотрудники РЦОИ работают исключительно в закрытом контуре, а комиссии проверяют работы только под специально оборудованными камерами с возможностью дистанционного наблюдения Рособрнадзора и Минобрнауки».