В Воронежской области ограничили электроснабжение

«Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала “Россети Центр” — “Воронежэнерго”, данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки», — говорится в сообщении.