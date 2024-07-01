Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области ограничили электроснабжение

ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Энергетики ограничили электроснабжение в нескольких районах Воронежской области для предотвращения повреждения энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки, сообщает в понедельник облправительство.

Источник: © РИА Новости

«Введено временное ограничение электроснабжения на территории Острогожского, Лискинского, Кантемировского и Каменского районов Воронежской области. По информации филиала “Россети Центр” — “Воронежэнерго”, данная мера вынужденная и обусловлена необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что об отмене ограничения будет сообщено дополнительно. Энергетики региона продолжают работать в особом режиме.

энергетика