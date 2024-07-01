Из Калининграда возобновили прямые авиарейсы в Уфу

В воскресенье, 30 июня, самолёт вылетел с максимальной загрузкой. «Для жителей и гостей Башкортостана возобновление перелётов в Калининград было действительно долгожданным событием. <…> Мы благодарим авиакомпанию Nordwind Airlines за сотрудничество и рассчитываем, что Калининград окажется ещё одним любимым направлением для отдыха», — отметил коммерческий директор аэропорта «Уфа» Денис Никитин.