Из Калининграда возобновили прямые авиарейсы в Уфу. Полёты выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Информацию об этом опубликовали на сайте международного аэропорта «Уфа».
В воскресенье, 30 июня, самолёт вылетел с максимальной загрузкой. «Для жителей и гостей Башкортостана возобновление перелётов в Калининград было действительно долгожданным событием. <…> Мы благодарим авиакомпанию Nordwind Airlines за сотрудничество и рассчитываем, что Калининград окажется ещё одним любимым направлением для отдыха», — отметил коммерческий директор аэропорта «Уфа» Денис Никитин.
Рейсы из Уфы в Калининград будут выполнять по средам и воскресеньям на самолётах Boeing 737−800, рассчитанных на 189 пассажирских мест. Отправление в 6:40, прибытие в «Храброво» — в 6:55 (время местное для каждого аэропорта).
Рейсы из Калининграда в Уфу входили в осенне-зимнее расписание «Храброво» в 2021 и 2022 годах. Полёты осуществляла авиакомпания Nordwind. В 2023 году рейсов на этом направлении не было.
В конце марта аэропорт «Храброво» перешёл на весенне-летнее расписание. Полёты выполняют 14 авиакомпаний по 28 направлениям. Из Калининграда совершают регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Иваново, Казань, Минеральные Воды, Мурманск и Новосибирск. Также из региона можно улететь в Нижний Новгород, Оренбург, Петрозаводск, Пермь, Псков, Саратов, Самару, Ульяновск, Челябинск и Череповец.