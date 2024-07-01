Власти рассказали, сколько в Калининградской области камер с системой распознавания лиц

«Первые камеры с функциями видеоаналитики по распознаванию лиц появились в “Безопасном городе” в 2015 году. Сейчас таких камер 158, они установлены на территории 9 муниципалитетов, в том числе, на входных группах образовательных учреждений, спортивных объектов и объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.