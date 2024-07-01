Власти рассказали, сколько в Калининградской области камер с системой распознавания лиц

В Калининградской области на сегодняшний день в системе «Безопасного города» работают 158 камер с системой распознавания лиц. Об этом рассказала пресс-секретарь правительства региона Виктория Олтухова в понедельник, 1 июля.
«Первые камеры с функциями видеоаналитики по распознаванию лиц появились в “Безопасном городе” в 2015 году. Сейчас таких камер 158, они установлены на территории 9 муниципалитетов, в том числе, на входных группах образовательных учреждений, спортивных объектов и объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В Светлогорске задержали «трафаретчика», который размещал рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. Сигнал в полицию поступил от горожан, которых озадачил молодой человек, наносящий надписи краской на асфальт. С помощью камер «Безопасного города» силовики установили личность «художника»: им оказался 25-летний местный житель, работающий в одном из кафе.