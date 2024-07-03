Национальный проект «Жилье и городская среда» в России в 2024 году

Национальный проект «Жилье и городская среда» придерживается миссии создания и поддержания комфортных условий для жизни всех граждан, который не только обеспечивает благоприятную городскую среду в разных уголках России, но и помогает молодым семьям и людям, проживающим в аварийных условиях, обрести свой дом на выгодных условиях. Согласно официальному сайту «Национальные проекты России», для первой категории граждан в рамках инициативы развиваются ипотечные возможности, а для второй — организуется переселение за счет выделенного бюджета.