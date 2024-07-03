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Национальный проект «Жилье и городская среда» в России в 2024 году

Цели, задачи и план реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в России в 2024 году. Рассказываем, в чем суть программы, какие входят федеральные проекты, бюджет нацпроекта и результаты, в проекте Новости Mail.ru.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Повышение стандартов и уровня жизни на территории всей страны в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

С 2018 года в России активно разрабатываются и внедряются национальные проекты, посредством которых осуществляется обеспечение высоких стандартов культурной и общественной жизни. В этом материале расскажем про важный национальный проект «Жилье и городская среда» и его целевые показатели в 2024 году.

Суть нацпроекта «Жилье и городская среда»

Национальный проект «Жилье и городская среда» придерживается миссии создания и поддержания комфортных условий для жизни всех граждан, который не только обеспечивает благоприятную городскую среду в разных уголках России, но и помогает молодым семьям и людям, проживающим в аварийных условиях, обрести свой дом на выгодных условиях. Согласно официальному сайту «Национальные проекты России», для первой категории граждан в рамках инициативы развиваются ипотечные возможности, а для второй — организуется переселение за счет выделенного бюджета.

Подробнее про цели и задачи проекта, а также про его отдельные инициативы расскажем ниже.

Указ президента РФ

В 2018 году, Президент РФ В. В. Путин подписал Указ, в рамках которого для развития российского общества был разработан ряд общественных инициатив, среди них был и национальный проект «Жилье и городская среда». По предписанию, к окончанию 2024 года нацпроект должен повысить качество городского пространства, обеспечить комфортабельные условия жизни граждан и уменьшить аварийный фонд, предоставив его жителям благоприятную альтернативу за счет государственного финансирования.

Цели и основные задачи проекта «Жилье и городская среда»

Нацпроект, основной целью которого является повышение стандартов и уровня жизни, имеет множество основополагающих задач. По большей части они реализуются на федеральном и на региональном уровнях за счет комплексного развития ипотечных условий, строительной отрасли и общественных инициатив. Среди важнейших задач проекта «Жилье и городская среда»:

  • повышение объема строительства по всей России;
  • предоставление собственного жилья семьям со средним уровнем достатка;
  • переселение граждан из аварийного жилья в достойные условия за счет государственного финансирования;
  • создание и поддержание комфортной городской среды;
  • совершенствование строительной сферы;
  • создание условий для подачи чистой питьевой воды из кранов на территории всей страны;
  • привлечение граждан к формированию благоприятной городской среды.

За реализацию поставленных целей и задач отвечает Минстрой России.

Сроки реализации проекта «Жилье и городская среда»

Срок реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»: октябрь 2018 года — декабрь 2024 года. До конца этого периода планируется достичь поставленных целей. По окончании сроков общественной инициативы в силу вступят новые комплексные меры, поддерживающие уже заложенные начинания нацпроекта.

Федеральные проекты нацпроекта «Жилье и городская среда»

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» разработано несколько общественных программ, отвечающих его основным задачам. Расскажем про каждый проект подробнее. Ознакомиться с деталями — можно на официальном сайте.

Ипотека

Чтобы поддержать строительную отрасль России и сделать ипотечное кредитование для семей со средним доходом доступнее, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» была запущена программа «Ипотека». Согласно официальным данным, процентная ставка по нему составляла:

  • 6,5% — первоначальная ставка на момент запуска проекта;
  • 7% — с 02.07.2021 по 07.04.2022;
  • 12% — с 07.04.2022 по 30.04.2022;
  • 9% — с 01.05.2022 по 21.06.2022;
  • 7% — с 22.06.2022 по 31.12.2022.

Вплоть до 1 июля 2024 года ипотечная ставка — 8%, первоначальный взнос — 30%, а максимальная сумма займа — 6 млн.рублей для всех регионов. Для сравнения, средняя ставка для ипотечного кредитования в банках — от 15%, что практически в два раза выше.

Благодаря инициативе тысячи граждан улучшить свои жилищные условия. По итогам 2019 года 3,5400 семей обрели новый дом по выгодным условиям, а в 2024 году их число выросло уже до 4,2000.

Подробнее узнать о нацпроекте «Ипотека» и его условиях можно на сайте спроси.дом.рф.

Жилье

В рамках программы «Жилье» проведено совершенствование строительной сферы, увеличен объем ввода жилья в России и модернизированы инструменты инвестирования граждан в жилое строительство. Согласно плану проекта, к 2030 году каждый 5-й квадратный метр станет новым, благодаря постройке в общей сумме порядка 1 млрд квадратных метров жилья. Это означает, что к 2030-му году на территории РФ более 5 миллионов семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Стоит также отметить, что помимо реновации жилого пространства, в рамках программы была также проведена модернизация дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов здравоохранения, транспорта и инженерии.

Формирование комфортной городской среды

Программа «Благоустройство» стала прямым продолжением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализованного в период 2017—2018 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» она нашла продолжение, позволив поддержать инициативы по повышению качества жизни и созданию благоприятных городских пространств.

В период с 2019 по 2024 год значительная часть бюджета (287,8 миллиардов рублей) была выделена для создания и поддержания на территории РФ комфортной городской среды. Согласно показателям, уже к 2024 году доля городов с благоприятными условиями выросла с 25% до 60%. Для достижения этой цели были модернизированы объекты городской инфраструктуры, общественные пространства и дворовые территории.

Стоит также учесть целевые показатели программы, свидетельствующие о том, что к 2024 году доля городов с благоприятной средой составила 64,0000, а количество благоустроенных территорий превысило 30623,0000.

Расселение аварийных домов

В рамках программы «Расселение аварийных домов» нацпроекта «Жилье и городская среда» был разработан алгоритм признания жилья аварийным, а также созданы условия для возможного переселения граждан из непригодных и опасных условий.

К слову, бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» в большей части выделен именно на данную программу. С целью сокращения непригодного для проживания жилищного фонда собрано 507,2 миллиарда рублей.

В 2024 году приложенные усилия помогли расселить 560,8300 граждан из аварийных условий — в комфортабельные.

Более подробно ознакомиться с программой и ее условиями можно на сайте фрт.рф.

Чистая вода

В основе программы «Чистая вода» — создание условий для подачи чистой питьевой воды из кранов на всей территории РФ. Для достижения этой цели в 83 субъектах РФ провели строительные работы и модернизировали объекты питьевого водоснабжения.

К 2024 году работы были проведены на 1 183 объектах водоснабжения. Благодаря этому, доля всего населения страны (с учетом деревень и поселков, включающих субъекты РФ), обеспеченного чистой питьевой водой из-под крана, составила 88,6%.

Источники бюджета нацпроекта «Жилье и городская среда»: меры поддержки

Согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская среда», на реализацию общественных инициатив было выделено 1066, 2 миллиарда рублей. Большая часть бюджета (507,2 миллиарда) предусмотрена для сокращения непригодного жилищного фонда и переселения жителей из аварийных условий — в комфортабельные.

Основным источником бюджета нацпроекта является федеральный бюджет, его доля — 891 миллиард. Также известно о финансировании из бюджета субъектов РФ на сумму 167,8 миллиардов и вложении в нацпроект средств из внебюджетных источников, они составили 7,4 миллиарда.

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Жилье и городская среда»

Под кураторством заместителя Председателя Правительства РФ В. Л. Мутко и непосредственным руководством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. В. Якушева, нацпроект «Жилье и городская среда» смог достичь высоких результатов. В приведенной ниже таблице объединены главные целевые показатели, свидетельствующие о достижении поставленных задач за время срока реализации нацпроекта.


201920212024
Объем жилищногостроительства (млн. кв. метров вгод)8894120
Количество семей,улучшивших жилищныеусловия (млн. семей)3,5 3,54,2
Объем выдачи ипотечныхкредитов на приобретение жилья на первичном рынке (млн. единиц)0,600,681,10
Средний уровеньпроцентной ставки поипотечному кредиту (%)8,9 8,57,9
Доля городов сблагоприятной средой отобщего количества городов(индекс качества городскойсреды - выше 50%), %254060
Количество благоустроенных общественных территорий (тыс. единиц)515,431
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. чел)8,2117,4530,9
Средняя стоимость 1 кв.м. модельного жилья на первичном рынке (тыс. руб)
68,9
81,5
88,0

Ранее мы уже рассказывали про другие национальные проекты России, имеющие особую значимость для развития общества. Например, «Культура», помогает сделать искусство доступнее, а «Семья» специализируется на снижении уровня бедности среди многодетных семей. Также существуют нацпроекты для категорий разных возрастов — «Кадры», что фокусируется на подготовке молодежи к трудоустройству, и «Продолжительная и активная жизнь», который, в свою очередь, заботится об увеличении средней продолжительности жизни. Подробнее об этих и других национальных проектах можно узнать на сайте «Национальные проекты России».

Автор: Кристина Корчанова

нацпроекты
ипотека
бюджет
недвижимость