Национальный проект «Жилье и городская среда» в России в 2024 году

Повышение стандартов и уровня жизни на территории всей страны в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
С 2018 года в России активно разрабатываются и внедряются национальные проекты, посредством которых осуществляется обеспечение высоких стандартов культурной и общественной жизни. В этом материале расскажем про важный национальный проект «Жилье и городская среда» и его целевые показатели в 2024 году.
Суть нацпроекта «Жилье и городская среда»
Национальный проект «Жилье и городская среда» придерживается миссии создания и поддержания комфортных условий для жизни всех граждан, который не только обеспечивает благоприятную городскую среду в разных уголках России, но и помогает молодым семьям и людям, проживающим в аварийных условиях, обрести свой дом на выгодных условиях. Согласно официальному сайту «Национальные проекты России», для первой категории граждан в рамках инициативы развиваются ипотечные возможности, а для второй — организуется переселение за счет выделенного бюджета.
Подробнее про цели и задачи проекта, а также про его отдельные инициативы расскажем ниже.
Указ президента РФ
В 2018 году, Президент РФ В. В. Путин подписал Указ, в рамках которого для развития российского общества был разработан ряд общественных инициатив, среди них был и национальный проект «Жилье и городская среда». По предписанию, к окончанию 2024 года нацпроект должен повысить качество городского пространства, обеспечить комфортабельные условия жизни граждан и уменьшить аварийный фонд, предоставив его жителям благоприятную альтернативу за счет государственного финансирования.
Цели и основные задачи проекта «Жилье и городская среда»
Нацпроект, основной целью которого является повышение стандартов и уровня жизни, имеет множество основополагающих задач. По большей части они реализуются на федеральном и на региональном уровнях за счет комплексного развития ипотечных условий, строительной отрасли и общественных инициатив. Среди важнейших задач проекта «Жилье и городская среда»:
- повышение объема строительства по всей России;
- предоставление собственного жилья семьям со средним уровнем достатка;
- переселение граждан из аварийного жилья в достойные условия за счет государственного финансирования;
- создание и поддержание комфортной городской среды;
- совершенствование строительной сферы;
- создание условий для подачи чистой питьевой воды из кранов на территории всей страны;
- привлечение граждан к формированию благоприятной городской среды.
За реализацию поставленных целей и задач отвечает Минстрой России.
Сроки реализации проекта «Жилье и городская среда»
Срок реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»: октябрь 2018 года — декабрь 2024 года. До конца этого периода планируется достичь поставленных целей. По окончании сроков общественной инициативы в силу вступят новые комплексные меры, поддерживающие уже заложенные начинания нацпроекта.
Федеральные проекты нацпроекта «Жилье и городская среда»
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» разработано несколько общественных программ, отвечающих его основным задачам. Расскажем про каждый проект подробнее. Ознакомиться с деталями — можно на официальном сайте.
Ипотека
Чтобы поддержать строительную отрасль России и сделать ипотечное кредитование для семей со средним доходом доступнее, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» была запущена программа «Ипотека». Согласно официальным данным, процентная ставка по нему составляла:
- 6,5% — первоначальная ставка на момент запуска проекта;
- 7% — с 02.07.2021 по 07.04.2022;
- 12% — с 07.04.2022 по 30.04.2022;
- 9% — с 01.05.2022 по 21.06.2022;
- 7% — с 22.06.2022 по 31.12.2022.
Вплоть до 1 июля 2024 года ипотечная ставка — 8%, первоначальный взнос — 30%, а максимальная сумма займа — 6 млн.рублей для всех регионов. Для сравнения, средняя ставка для ипотечного кредитования в банках — от 15%, что практически в два раза выше.
Благодаря инициативе тысячи граждан улучшить свои жилищные условия. По итогам 2019 года 3,5400 семей обрели новый дом по выгодным условиям, а в 2024 году их число выросло уже до 4,2000.
Подробнее узнать о нацпроекте «Ипотека» и его условиях можно на сайте спроси.дом.рф.
Жилье
В рамках программы «Жилье» проведено совершенствование строительной сферы, увеличен объем ввода жилья в России и модернизированы инструменты инвестирования граждан в жилое строительство. Согласно плану проекта, к 2030 году каждый 5-й квадратный метр станет новым, благодаря постройке в общей сумме порядка 1 млрд квадратных метров жилья. Это означает, что к 2030-му году на территории РФ более 5 миллионов семей смогут улучшить свои жилищные условия.
Стоит также отметить, что помимо реновации жилого пространства, в рамках программы была также проведена модернизация дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов здравоохранения, транспорта и инженерии.
Формирование комфортной городской среды
Программа «Благоустройство» стала прямым продолжением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализованного в период 2017—2018 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» она нашла продолжение, позволив поддержать инициативы по повышению качества жизни и созданию благоприятных городских пространств.
В период с 2019 по 2024 год значительная часть бюджета (287,8 миллиардов рублей) была выделена для создания и поддержания на территории РФ комфортной городской среды. Согласно показателям, уже к 2024 году доля городов с благоприятными условиями выросла с 25% до 60%. Для достижения этой цели были модернизированы объекты городской инфраструктуры, общественные пространства и дворовые территории.
Стоит также учесть целевые показатели программы, свидетельствующие о том, что к 2024 году доля городов с благоприятной средой составила 64,0000, а количество благоустроенных территорий превысило 30623,0000.
Расселение аварийных домов
В рамках программы «Расселение аварийных домов» нацпроекта «Жилье и городская среда» был разработан алгоритм признания жилья аварийным, а также созданы условия для возможного переселения граждан из непригодных и опасных условий.
К слову, бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» в большей части выделен именно на данную программу. С целью сокращения непригодного для проживания жилищного фонда собрано 507,2 миллиарда рублей.
В 2024 году приложенные усилия помогли расселить 560,8300 граждан из аварийных условий — в комфортабельные.
Более подробно ознакомиться с программой и ее условиями можно на сайте фрт.рф.
Чистая вода
В основе программы «Чистая вода» — создание условий для подачи чистой питьевой воды из кранов на всей территории РФ. Для достижения этой цели в 83 субъектах РФ провели строительные работы и модернизировали объекты питьевого водоснабжения.
К 2024 году работы были проведены на 1 183 объектах водоснабжения. Благодаря этому, доля всего населения страны (с учетом деревень и поселков, включающих субъекты РФ), обеспеченного чистой питьевой водой из-под крана, составила 88,6%.
Источники бюджета нацпроекта «Жилье и городская среда»: меры поддержки
Согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская среда», на реализацию общественных инициатив было выделено 1066, 2 миллиарда рублей. Большая часть бюджета (507,2 миллиарда) предусмотрена для сокращения непригодного жилищного фонда и переселения жителей из аварийных условий — в комфортабельные.
Основным источником бюджета нацпроекта является федеральный бюджет, его доля — 891 миллиард. Также известно о финансировании из бюджета субъектов РФ на сумму 167,8 миллиардов и вложении в нацпроект средств из внебюджетных источников, они составили 7,4 миллиарда.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Жилье и городская среда»
Под кураторством заместителя Председателя Правительства РФ В. Л. Мутко и непосредственным руководством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. В. Якушева, нацпроект «Жилье и городская среда» смог достичь высоких результатов. В приведенной ниже таблице объединены главные целевые показатели, свидетельствующие о достижении поставленных задач за время срока реализации нацпроекта.
|2019
|2021
|2024
|Объем жилищногостроительства (млн. кв. метров вгод)
|88
|94
|120
|Количество семей,улучшивших жилищныеусловия (млн. семей)
|3,5
|3,5
|4,2
|Объем выдачи ипотечныхкредитов на приобретение жилья на первичном рынке (млн. единиц)
|0,60
|0,68
|1,10
|Средний уровеньпроцентной ставки поипотечному кредиту (%)
|8,9
|8,5
|7,9
|Доля городов сблагоприятной средой отобщего количества городов(индекс качества городскойсреды - выше 50%), %
|25
|40
|60
|Количество благоустроенных общественных территорий (тыс. единиц)
|5
|15,4
|31
|Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (тыс. чел)
|8,2
|117,4
|530,9
|Средняя стоимость 1 кв.м. модельного жилья на первичном рынке (тыс. руб)
|68,9
|81,5
|88,0
Ранее мы уже рассказывали про другие национальные проекты России, имеющие особую значимость для развития общества. Например, «Культура», помогает сделать искусство доступнее, а «Семья» специализируется на снижении уровня бедности среди многодетных семей. Также существуют нацпроекты для категорий разных возрастов — «Кадры», что фокусируется на подготовке молодежи к трудоустройству, и «Продолжительная и активная жизнь», который, в свою очередь, заботится об увеличении средней продолжительности жизни. Подробнее об этих и других национальных проектах можно узнать на сайте «Национальные проекты России».
Автор: Кристина Корчанова