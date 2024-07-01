Проспект Гагарина начали освобождать от проводов в рамках проекта «Чистое небо»

Работы ведутся в рамках проекта «Чистое небо», реализуемого городской администрацией. Опоры наружного освещения на транспортной магистрали в этом году будут заменены, а расположенные на них воздушные линии операторов связи — демонтированы.

«Для реализации проекта “Чистое небо” мы провели полную ревизию подземных линейно-кабельных сооружений, восстановили поврежденные сегменты и дополнительно планируем расширить каналы на участках, где не хватает емкости. Инфраструктура для прокладки кабеля полностью готова. Мы призываем операторов не ждать момента, когда воздушные провода будут демонтированы, а клиенты отключены от связи, и заранее позаботиться о размещении линий связи в подземных коммуникациях. Сейчас прокладывается оптоволокно для одного федерального провайдера. Работы уже выполнены на 75 процентов. В летний сезон процесс движется быстро — наши бригады в день проходят до одного километра трассы».