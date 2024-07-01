Греция вводит шестидневную рабочую неделю

Шестидневный рабочий график не затронет работников пищевой промышленности, туризма, тех, кто работает ночные смены (с 24:00 до 6:00) и сотрудников образовательных учреждений. Однако закон допускает возможность шестидневной рабочей недели для местных органов самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, компаний энергетики и водоснабжения, а также других государственных предприятий, оказывающих услуги населению. Эта мера, введенная законом номер 5053 от 2023 года, направлена на борьбу с незадекларированным трудом и увеличение доходов работников. За шестой рабочий день предусмотрена надбавка в размере 40%. Если шестой день выпадает на воскресенье или праздничный день, работнику полагается дополнительная надбавка до 115% от дневной заработной платы (40% за шестой рабочий день и еще 75% за воскресенье или праздник).