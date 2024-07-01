Греция вводит шестидневную рабочую неделю

В то время как в большинстве европейских стран стремятся снизить рабочую неделю до четырех дней, в Греции приняли решение разрешить работодателям увеличить рабочую неделю до шести дней без учета мнения населения, отмечает ТАСС.
Эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли заявила греческому телеканалу ERT, что новый закон будет применяться к сотрудникам компаний и холдингов, работающих круглосуточно по сменам, а также к другим организациям при соблюдении определенных условий. Для перехода на шестидневку работодателю необходимо заранее уведомить об этом государственную Информационную систему ERGANI-II Министерства труда и социальной защиты Греции, проинформировать сотрудников и доказать Трудовой инспекции наличие дополнительного объема работы. В день шестого рабочего дня запрещается работа сверх восьмичасового графика.
Шестидневный рабочий график не затронет работников пищевой промышленности, туризма, тех, кто работает ночные смены (с 24:00 до 6:00) и сотрудников образовательных учреждений. Однако закон допускает возможность шестидневной рабочей недели для местных органов самоуправления, налоговых инспекций, государственной почты, компаний энергетики и водоснабжения, а также других государственных предприятий, оказывающих услуги населению. Эта мера, введенная законом номер 5053 от 2023 года, направлена на борьбу с незадекларированным трудом и увеличение доходов работников. За шестой рабочий день предусмотрена надбавка в размере 40%. Если шестой день выпадает на воскресенье или праздничный день, работнику полагается дополнительная надбавка до 115% от дневной заработной платы (40% за шестой рабочий день и еще 75% за воскресенье или праздник).
Для защиты работников предусмотрены ограничения: они должны работать не более 8 часов в день, иметь не менее 11 часов для отдыха каждый день и один 24-часовой выходной в неделю. Закон направлен на введение шестидневной рабочей недели для государственных служб, предприятий, банков и частного сектора в исключительных случаях, когда возникает потребность в специализированном персонале и нет иных решений этой проблемы.
Министерство труда и социальной защиты утверждает, что эта мера облегчит взаимодействие населения с организациями и компаниями, работающими круглосуточно. Ранее сотрудников таких предприятий часто заставляли работать сверхурочно. Теперь работодатели сами будут решать, кто из их работников будет работать шесть дней в неделю, и обязаны уведомить сотрудников об этом заранее.
О законе и условиях труда
Информационный портал Zarpanews сообщил, что в Греции закон 5053/2023 должен был вступить в силу 1 марта, но из-за выборов его отложили до июля. Этот закон позволяет работодателям требовать от работников шестидневную рабочую неделю с доплатой в 40% дневной зарплаты без возможности отказа. Греки уже работают в среднем 42,8 часа в неделю (выше, чем 40,4 часа в Германии) при минимальной зарплате €830, что ставит страну на 15-е место по доходам в ЕС.
Профессор Арис Казакос утверждает, что это уничтожает принцип пятидневной рабочей недели и увеличивает риск несчастных случаев на производстве. В 2022 году в Греции было зарегистрировано 104 случая смерти на рабочем месте, а в 2023 году — 179.
Низкая заработная плата и отсутствие карьерных перспектив вынуждают многих греков уезжать за границу. В туризме на островах Миконос и Санторини работники трудятся всю неделю и проживают в стесненных условиях. Zarpanews подчеркивает, что работодатели должны улучшить условия труда, если спрос на работников превышает предложение. Многие греки вынуждены работать на двух работах из-за высокой стоимости жизни, а 27% населения тратит более 40% доходов на аренду жилья.
Нина Лютикова