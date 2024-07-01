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В тюрьмах Узбекистана установят инфокиоски с товарами для заключенных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В местах лишения свободы установят инфокиоски, позволяющие заключенным и их родственникам приобретать товары через электронные магазины, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующее постановление принял Кабмин. Согласно документу здания и сооружения Департамента исполнения наказания и соответствующих учреждений будут сдавать в аренду для установления инфокиосков с системой Face-ID.

Онлайн-аукцион на право заключения договора аренды будет проводиться через платформу E-auksion. Договоры аренды регистрируются в системе Online-ijara. Департамент исполнения наказания определит количество необходимых инфокиосков и технические требования к ним исходя из потребностей осужденных.

С победившим инвестором будет заключен договор на срок от 6 месяцев до 3 лет. Потенциальные арендаторы должны соответствовать следующим критериям:

  • наличие опыта работы в сфере электронной торговли не менее года;
  • наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять торговлю посредством инфокиосков, имеющих систему Face-ID;
  • наличие средств, позволяющих установить инфокиоски во всех учреждениях по исполнению наказания;
  • наличие разрешений на осуществление деятельности;
  • финансовая стабильность, отсутствие задолженности по налогам и сборам;
  • наличие достаточной материально-технической и логистической базы для доставки товаров.