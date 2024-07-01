В тюрьмах Узбекистана установят инфокиоски с товарами для заключенных

Соответствующее постановление принял Кабмин. Согласно документу здания и сооружения Департамента исполнения наказания и соответствующих учреждений будут сдавать в аренду для установления инфокиосков с системой Face-ID.
Онлайн-аукцион на право заключения договора аренды будет проводиться через платформу E-auksion. Договоры аренды регистрируются в системе Online-ijara. Департамент исполнения наказания определит количество необходимых инфокиосков и технические требования к ним исходя из потребностей осужденных.
С победившим инвестором будет заключен договор на срок от 6 месяцев до 3 лет. Потенциальные арендаторы должны соответствовать следующим критериям:
- наличие опыта работы в сфере электронной торговли не менее года;
- наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять торговлю посредством инфокиосков, имеющих систему Face-ID;
- наличие средств, позволяющих установить инфокиоски во всех учреждениях по исполнению наказания;
- наличие разрешений на осуществление деятельности;
- финансовая стабильность, отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- наличие достаточной материально-технической и логистической базы для доставки товаров.