В тюрьмах Узбекистана установят инфокиоски с товарами для заключенных

Онлайн-аукцион на право заключения договора аренды будет проводиться через платформу E-auksion. Договоры аренды регистрируются в системе Online-ijara. Департамент исполнения наказания определит количество необходимых инфокиосков и технические требования к ним исходя из потребностей осужденных.