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Число зараженных коронавирусом жителей Башкирии выросло на 37 человек

В Башкирии за сутки диагностировали 37 случаев коронавирусной инфекции.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают фиксировать десятки новых случаев заражения коронавирусом. Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, за минувшие сутки в регионе было диагностировано еще 37 случаев заболевания.

Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 36 человек. Всего за годы пандемии вирус побороли более 405 тысяч жителей Башкирии.

На стационарном лечении находятся 85 пациентов, амбулаторно лечится 518 больных. Коечный фонд в больницах Башкирии свободен на 56,4%.

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