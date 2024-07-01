7,6 тыс. водителей Кузбасса вспомнили правила пересечения ж/д переездов

Так, с начала года железнодорожники провели 148 профилактических акций на переездах с участием ГАИ. Также работники магистрали встречались и с водителями 30 предприятий региона, и с курсантами 32 автошкол. В беседах железнодорожники рассказывают об обстоятельствах происшествий на переездах, напоминают правила проезда переездов и о том, что делать, если машина остановилась на переезде.