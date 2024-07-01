7,6 тыс. водителей Кузбасса вспомнили правила пересечения ж/д переездов

Для снижения риска ДТП на железнодорожных переездах кузбасским водителям напомнили правила пересечения путей. Всего 7,6 тыс. шофёров вспомнили эти правила. Итоги работы за первое полугодие подвели участники расширенного заседания комиссии по безопасности движения на железной дороге в Кемерове.
Так, с начала года железнодорожники провели 148 профилактических акций на переездах с участием ГАИ. Также работники магистрали встречались и с водителями 30 предприятий региона, и с курсантами 32 автошкол. В беседах железнодорожники рассказывают об обстоятельствах происшествий на переездах, напоминают правила проезда переездов и о том, что делать, если машина остановилась на переезде.
За текущие полгода в Кемеровской области в границах ЗСЖД не произошло ни одного ДТП с участием автомобильного и железнодорожного транспорта, хотя за аналогичный период прошлого года их было пять. Во всех случаях виновными признаны водители, нарушившие правила дорожного движения при проезде переездов.