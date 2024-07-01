Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде собрал более полумиллиона человек

В соревновательных и развлекательных площадках фестиваля приняли участие более 500 тысяч человек, были представлены все муниципалитеты региона, а также новые российские территории.
«Фестиваль был наполнен яркими, по-настоящему запоминающимися событиями, и является востребованным у жителей и гостей Волгоградской области, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В конкурсных, патриотических и развлекательных мероприятиях фестиваля в течение трех дней приняли участие более 500 000 человек: дети, подростки, молодежь, жители из всех муниципальных образований Волгоградской области, представители Донбасса, Новороссии и других регионов нашей страны. Благодарю за профессионализм и ответственное отношение к делу всех, кто принимал в этом непосредственное участие».
Фестиваль #ТриЧетыре проходил
Кроме того, в целях расширения географии феста #ТриЧетыре губернатор поручил продолжить работы по благоустройству верхней террасы набережной Волгограда, в том числе на участке от музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника маршалу Рокоссовскому.
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре впервые состоялся в 2022 году, в нем приняли участие 240 тысяч человек, в 2023-м — 450 тысяч. Ежегодно растет число участников события и ширится его география, в этот году она увеличилась вдвое. Мероприятия феста охватили обе террасы набережной, пойму Царицы, территорию «Волгоград Арены», музей-заповедник «Сталинградская битва», центр «Юный ястреб».