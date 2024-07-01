Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде собрал более полумиллиона человек

«Фестиваль был наполнен яркими, по-настоящему запоминающимися событиями, и является востребованным у жителей и гостей Волгоградской области, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В конкурсных, патриотических и развлекательных мероприятиях фестиваля в течение трех дней приняли участие более 500 000 человек: дети, подростки, молодежь, жители из всех муниципальных образований Волгоградской области, представители Донбасса, Новороссии и других регионов нашей страны. Благодарю за профессионализм и ответственное отношение к делу всех, кто принимал в этом непосредственное участие».