Почти 250 человек стали первыми пассажирами мультимодального маршрута Нижний Новгород — Большое Болдино

Пассажирами нового мультимодального маршрута Нижний Новгород — Большое Болдино (0+), который был запущен 29 июня, стали почти 250 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Маршрут разработан в рамках развития внутреннего регионального туризма. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до ст. Ужовка и на автобусе до Большого Болдино.
Как отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, свободных мест в составе поезда не было. Многие пассажиры отправились в Большое Болдино целыми семьями.
Поезд по мультимодальному маршруту будет отправляться каждую субботу из столицы Приволжья в 07:35 и прибывать на станцию Ужовка в 11:01. Обратно он будет отправляться со ст. Ужовка в 19:05, прибытие в Нижний Новгород — в 22:33.
Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам». Автобус оплачивается на месте. На железнодорожном транспорте действуют федеральные и региональные льготы для жителей Нижегородской области.
Родовая усадьба поэта в Большом Болдине Нижегородской области является памятником культурного наследия федерального масштаба. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Именно там Александр Пушкин написал всеми любимые произведения «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» и две последние главы «Евгения Онегина».