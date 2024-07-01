Почти 250 человек стали первыми пассажирами мультимодального маршрута Нижний Новгород — Большое Болдино

Родовая усадьба поэта в Большом Болдине Нижегородской области является памятником культурного наследия федерального масштаба. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Именно там Александр Пушкин написал всеми любимые произведения «Медный всадник», «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» и две последние главы «Евгения Онегина».