На горных реках Башкирии растет уровень воды

В Башкирии зафиксирован подъем уровня воды на горных реках. По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, рост воды отмечен на двух реках —Инзер и Юрюзань. Это связано с обильными дождями, а также сбросом воды на водохранилищах.