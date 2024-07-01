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На горных реках Башкирии растет уровень воды

В Башкирии на горных реках зафиксирован рост уровня воды.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии зафиксирован подъем уровня воды на горных реках. По словам председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, рост воды отмечен на двух реках —Инзер и Юрюзань. Это связано с обильными дождями, а также сбросом воды на водохранилищах.

— На реке Инзер рост составил более чем на 1,8 м. На реке Юрюзань — более чем на два метра. Данный уровень пока сохраняется, — уточнил Первов.

Руководитель госкомитета обратился к главам Абзелиловского и Белорецких районов оперативно реагировать на возможные подтопления придомовых территорий.

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