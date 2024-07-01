Знакомьтесь, погодными шоу нас развлекает Annelie

Петербург попал в теплый сектор Annelie, поэтому и будет жара до 32 градусов. По данным СЗ ГУМС на 12 часов, в городе 29 градусов. Вечером в программе — «прохождение холодного атмосферного фронта и набор всевозможных летних явлений». Будут и дожди, и ливни, и грозы, местами с градом, при грозах усиление ветра до 17−22 м/с. После этого температура упадёт на несколько градусов.