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На Воронеж обрушился внезапный ливень

Гроза, которую не прогнозировали синоптики, прошла на фоне аномальной жары.

Сейчас в Ричмонде: +20° 9 м/с 78% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Внезапные ливень с грозой обрушились на Воронеж на фоне аномальной жары днем 1 июля. Горожане опубликовали в соцсетях кадры настоящих потопов во дворах и на улицах, вызванных мощным дождем. Ненастье, впрочем, длилось всего несколько минут. И на небе снова засияло жаркое июльское солнце.

Такие локальные и неожиданные ливни с грозами, по словам синоптиков, нередко сопровождают жару. От земли и водоемов идет интенсивное испарение, влага конденсируется в облаках и проливается вниз. Однако облегчения от зноя такие дожди не приносят.

Напомним, спасатели на пять дней объявили в регионе штормовое предупреждение. В течение рабочей недели ожидается до +37!