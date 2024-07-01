На Воронеж обрушился внезапный ливень

Внезапные ливень с грозой обрушились на Воронеж на фоне аномальной жары днем 1 июля. Горожане опубликовали в соцсетях кадры настоящих потопов во дворах и на улицах, вызванных мощным дождем. Ненастье, впрочем, длилось всего несколько минут. И на небе снова засияло жаркое июльское солнце.
Такие локальные и неожиданные ливни с грозами, по словам синоптиков, нередко сопровождают жару. От земли и водоемов идет интенсивное испарение, влага конденсируется в облаках и проливается вниз. Однако облегчения от зноя такие дожди не приносят.
Напомним, спасатели на пять дней объявили в регионе штормовое предупреждение. В течение рабочей недели ожидается до +37!