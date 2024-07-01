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В Сочи зацвела настоящая мимоза

Мексиканская мимоза колючеплодная начала цвести в Сочи.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Галина Солтани

В Сочи началось цветение мексиканской мимозы колючеплодной. Растение цепляется за одежду и кожу, именно поэтому ее еще называют «мимоза кошачий коготь». В России мимозой обычно называют акацию серебристую, которая обильно цветет желтыми пушистыми цветами.

«Цветение мимозы не столь яркое, как у акации серебристой. Пушистые белые головки соцветий привлекают больше пчел, чем туристов», — отмечает ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Родиной мимозы являются высокогорные районы Мексики и штатов Аризона, Техас, Нью-Мексика в Америке. Растение отлично переносит засуху и «дружит» с можжевельником.

В парке Дендрарий мимоза растет возле купола Мавританской беседки.

Ранее мы писали, что в Сочи начал цвести король фруктов — гранат.

флора и фауна