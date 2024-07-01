В Сочи зацвела настоящая мимоза

В Сочи началось цветение мексиканской мимозы колючеплодной. Растение цепляется за одежду и кожу, именно поэтому ее еще называют «мимоза кошачий коготь». В России мимозой обычно называют акацию серебристую, которая обильно цветет желтыми пушистыми цветами.