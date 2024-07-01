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В Самарской области до 30 сентября продлили льготный проезд по карте жителя

Льготные пакетные тарифы для жителей Самарской области будут действовать до конца сентября.

Источник: Комсомольская правда

Льготный проезд по карте жителя Самарской области продлили до 30 сентября. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации Самары.

Нововведение касается пакетных тарифов на проезд. Их внедрили в начале 2024 года, потом продлили до 30 июня. Но и эта дата не стала окончательной: пакетные тарифы будут действовать еще три месяца.

Любой человек, у которого есть карта жителя Самарской области, может купить «пакет» на нужное ему число поездок: пять, 10, 20, 40. Стоимость поездки при этом будет ниже, чем при разовой оплате.