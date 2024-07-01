В Самарской области до 30 сентября продлили льготный проезд по карте жителя

Льготный проезд по карте жителя Самарской области продлили до 30 сентября. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации Самары.
Нововведение касается пакетных тарифов на проезд. Их внедрили в начале 2024 года, потом продлили до 30 июня. Но и эта дата не стала окончательной: пакетные тарифы будут действовать еще три месяца.
Любой человек, у которого есть карта жителя Самарской области, может купить «пакет» на нужное ему число поездок: пять, 10, 20, 40. Стоимость поездки при этом будет ниже, чем при разовой оплате.