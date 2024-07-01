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В Красноярске июль будет жарче обычного

Рассказываем о погоде в крае в июле.

Сейчас в Ричмонде: +18° 7 м/с 73% 759 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске наконец отступила аномальная жара. Первая неделя июля хоть и ожидается достаточно знойной, но порадует уставших от палящего солнца горожан дождями и грозами. Сегодня, 1 июля, ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал в пресс-центре «КП»-Красноярск о погоде во втором летнем месяце.

Какая погода будет в Красноярском крае в июле-2024

Июль в центральном и южном районах края будет жарче обычного. Средняя температура месяца в крае составит до +21 градуса при норме в +19,1. Самой прохладной должна стать вторая декада месяца.

Погода в Красноярском крае 2—7 июля 2024

На этой неделе, со 2 по 7 июля, синоптики края передают от +15 до +20 градусов ночью. Местами холоднее: от +8 до +13. Днём — от +23 до +32. Местами +15…+20 градусов.

Как сообщают синоптики, эта неделя будет дождливой. Осадков в этом месяце ожидается от 60 до 81 миллиметров, при норме 70. Сильный дождь с грозой ожидается в ночь на 4 июля. В остальные дни на этой неделе прогнозируют небольшие дожди и грозы. 5 числа осадков не будет.

Погода на севере Красноярского края в июле 2024

В северных районах края температурных режим похож на предыдущие годы. Осадков ожидается меньше нормы, но, как отметил ведущий синоптик, на юге Таймырского муниципального района осадков будет около и чуть больше нормы.

На юге Таймыра в конце недели стояла знакомая красноярцам жара, но на этой неделе там будет не выше +23 градусов.

В Туруханском районе синоптики прогнозируют до до +20. На юге — до +29.

В Эвенкии — от +18 до +30 градусов.