В Красноярске июль будет жарче обычного

Как сообщают синоптики, эта неделя будет дождливой. Осадков в этом месяце ожидается от 60 до 81 миллиметров, при норме 70. Сильный дождь с грозой ожидается в ночь на 4 июля. В остальные дни на этой неделе прогнозируют небольшие дожди и грозы. 5 числа осадков не будет.