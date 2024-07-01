В Красноярске июль будет жарче обычного

В Красноярске наконец отступила аномальная жара. Первая неделя июля хоть и ожидается достаточно знойной, но порадует уставших от палящего солнца горожан дождями и грозами. Сегодня, 1 июля, ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал в пресс-центре «КП»-Красноярск о погоде во втором летнем месяце.
Какая погода будет в Красноярском крае в июле-2024
Июль в центральном и южном районах края будет жарче обычного. Средняя температура месяца в крае составит до +21 градуса при норме в +19,1. Самой прохладной должна стать вторая декада месяца.
Погода в Красноярском крае
На этой неделе, со 2 по 7 июля, синоптики края передают от +15 до +20 градусов ночью. Местами холоднее: от +8 до +13. Днём — от +23 до +32. Местами +15…+20 градусов.
Как сообщают синоптики, эта неделя будет дождливой. Осадков в этом месяце ожидается от 60 до 81 миллиметров, при норме 70. Сильный дождь с грозой ожидается в ночь на 4 июля. В остальные дни на этой неделе прогнозируют небольшие дожди и грозы. 5 числа осадков не будет.
Погода на севере Красноярского края в июле 2024
В северных районах края температурных режим похож на предыдущие годы. Осадков ожидается меньше нормы, но, как отметил ведущий синоптик, на юге Таймырского муниципального района осадков будет около и чуть больше нормы.
На юге Таймыра в конце недели стояла знакомая красноярцам жара, но на этой неделе там будет не выше +23 градусов.
В Туруханском районе синоптики прогнозируют до до +20. На юге — до +29.
В Эвенкии — от +18 до +30 градусов.