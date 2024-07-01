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Детские «Архивыходные» состоятся в Перевозе 13 и 14 июля

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Проект «Архивыходные» состоится в Перевозе 13 и 14 июля, сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Проект «Архивыходные в области» представляет собой цикл бесплатных просветительских мероприятий об архитектуре и дизайне. Основная цель — знакомство подрастающего поколения с творческими профессиями в сфере архитектуры и дизайна, а также развитие визуальной культуры. В рамках проекта команда делится актуальными подходами в обучении с педагогами в малых городах и селах Нижегородской области.

Проект стартовал в апреле, его участниками уже стали более 350 детей.

Следующей точкой на карте проекта будет город Перевоз, где с участием министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марины Раковой будут подведены итоги первых пяти выездов.

«Благодаря таким инициативам и грантовой поддержке у подрастающего поколения уже сегодня складывается сопричастность к формированию окружающего пространства», — отметила Марина Ракова.

13−14 июля «Архивыходные в области» впервые «приедут» в гости к постоянному партнеру проекта — Перевозскому строительному колледжу.