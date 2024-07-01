Детские «Архивыходные» состоятся в Перевозе 13 и 14 июля

Проект «Архивыходные в области» представляет собой цикл бесплатных просветительских мероприятий об архитектуре и дизайне. Основная цель — знакомство подрастающего поколения с творческими профессиями в сфере архитектуры и дизайна, а также развитие визуальной культуры. В рамках проекта команда делится актуальными подходами в обучении с педагогами в малых городах и селах Нижегородской области.