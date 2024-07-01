Борьба с саранчой на юге Молдовы продолжается: Деньги на ликвидацию прожорливых насекомых выделило не государство — у PAS другие дела

Пока режим Санду бездействует, блок «Победа» проводит дезинсекцию в селе Кайраклия, где под угрозой более 600 гектаров пастбищ. По словам примара Николая Каракаша, лидер блока «Победа» Илан Шор выделил средства на ликвидацию ряда очагов. У районного совета и центральной власти денег на химикаты не оказалось.
Примар Тараклии и представитель блока «Победа» в Тараклийском районе Вячеслав Лупов обратился к Шору с просьбой о помощи. Блок «Победа» выделил 300 тысяч леев на борьбу с саранчой, село Кайраклия получило 60 тысяч леев, — пишет @gagauznewsmd.
«Мы получили необходимые деньги на химическую защиту от саранчи. Над полями мы запустили дрон, который распыляет специальные средства, чтобы остановить распространение саранчи», — рассказал Каракаш, поблагодарив блок «Победа».
«КП» в Молдове недавно писала, что национальное Агентство по пищевой безопасности продуктов (НАБПП, ANSA) сообщило, что два очага этих насекомых были выявлены в населённых пунктах Кайраклия Тараклийского района и Копчак Чадыр-Лунгского района. Вредители атаковали пастбища, лесополосы и другую растительность.