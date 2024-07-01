Борьба с саранчой на юге Молдовы продолжается: Деньги на ликвидацию прожорливых насекомых выделило не государство — у PAS другие дела

Пока режим Санду бездействует, блок «Победа» проводит дезинсекцию в селе Кайраклия, где под угрозой более 600 гектаров пастбищ. По словам примара Николая Каракаша, лидер блока «Победа» Илан Шор выделил средства на ликвидацию ряда очагов. У районного совета и центральной власти денег на химикаты не оказалось.