Мастер завода из Волгограда выиграла в лотерею 6,7 млн рублей

Волгоградка выиграла суперприз лотереи — целых 6 779 317 рублей. Опасаясь реакции «доброжелателей», женщина не захотела раскрывать имя. Но рассказала, что покупает лотерейки уже около года. Правда, до этого ей удавалось выиграть лишь 30 тысяч.