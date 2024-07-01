Мастер завода из Волгограда выиграла в лотерею 6,7 млн рублей

Мастер заводского отдела технического контроля из Волгограда купила три билета лотереи за 90 рублей и стала счастливой обладательницей 6,7 миллиона рублей. Солидный выигрыш ей принесли любимые числа «11» и «29». Об этом сообщили в пресс-службе всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
Волгоградка выиграла суперприз лотереи — целых 6 779 317 рублей. Опасаясь реакции «доброжелателей», женщина не захотела раскрывать имя. Но рассказала, что покупает лотерейки уже около года. Правда, до этого ей удавалось выиграть лишь 30 тысяч.
Когда пришло СМС о выигрыше, счастливица долго не могла сосчитать количество цифр. Говорит, что мурашки побежали по коже. Радовалась так, что работать дальше не смогла. Потратить шальные деньги волгоградка решила на покупку квартиры.