Экс-мэр Иннополиса опубликовал видео переезда в «Сколково»

«Он сказал: “Поехали” — и махнул рукой», — подписал выложенный им ролик бывший чиновник, не конкретизировав каких-либо обстоятельств происходящего.
Ранее РБК рассказал со ссылкой на пресс-службу фонда «Сколково», что Руслан Шагалеев может стать сити-менеджером фонда. В таком случае он сменит на этом посту Максима Шейфеля.
Вместе с тем Шагалеев не станет вице-президентом фонда (Шейфель совмещает эти должности), уточняет издание.
До этого о возможном назначении экс-мэра города-спутника Казани главой «Сколково» заявила журналистка Ксения Собчак.
Вместо Руслана Шагалеева Иннополис возглавил Дмитрий Вандюков, о чем сообщал «Татар-информ».