Почти 50 прокатных электросамокатов изъяли во время рейдов в Таганроге

Сити-менеджер напомнил, что заверять документацию следует в комитете по управлению имуществом. После этого владельцы прокатов могут законно использовать землю, их клиенты получают уверенность в качестве услуги, а муниципалитет — гарантию на надлежащее содержание площадки.