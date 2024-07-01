Почти 50 прокатных электросамокатов изъяли во время рейдов в Таганроге

В Таганроге 49 электросамокатов изъяли в пунктах проката, размещенных без разрешительной лицензии. Итоги недельной серии рейдов подвел глава городской администрации Андрей Фатеев.
— Несмотря на предупреждения, предприниматели пренебрегают оформлением разрешений, и муниципалитет был вынужден приступить к изъятию транспортных средств, — пояснил в Telegram Андрей Фатеев.
Сити-менеджер напомнил, что заверять документацию следует в комитете по управлению имуществом. После этого владельцы прокатов могут законно использовать землю, их клиенты получают уверенность в качестве услуги, а муниципалитет — гарантию на надлежащее содержание площадки.
— Призываю также водителей электросамокатов соблюдать установленные для них ПДД. Прежде всего, нужно обращать внимание на скорость, она не должна превышать 25 км/ч, — подчеркнул Андрей Фатеев.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону запустили чат-бот для сообщений о нарушениях электросамокатчиков.