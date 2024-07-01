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Синоптики прогнозируют, что жара вернется в Калининград через 5 дней

Но период очень теплой погоды окажется недолгим.

Сейчас в Ричмонде: +20° 9 м/с 78% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам синоптиков, первая неделя июля будет преимущественно прохладной, но жара все-таки найдет возможность заглянуть к нам на денек.

По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ближайшие дни температурный фон резко снизится. В понедельник днем ждем около +21…+23 градусов, во.

вторник будет еще прохладнее — около +17..+18. В среду показания термометра вернутся к 20-градусной отметке. Вся первая половина недели пройдет при небольших дождях.

С четверга температура немного вырастет. Ждем +21..+22 градуса. Более мощное потепление прогнозируется в субботу. Портал rp5.ru ожидает +26 градусов, Гидрометцентр России дает +24.

Похоже, что жаркий день будет всего один — в воскресенье температура вернется к отметкам около +20 градусов.