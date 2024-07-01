Синоптики прогнозируют, что жара вернется в Калининград через 5 дней

По прогнозам синоптиков, первая неделя июля будет преимущественно прохладной, но жара все-таки найдет возможность заглянуть к нам на денек.
По данным сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ближайшие дни температурный фон резко снизится. В понедельник днем ждем около +21…+23 градусов, во.
вторник будет еще прохладнее — около +17..+18. В среду показания термометра вернутся к 20-градусной отметке. Вся первая половина недели пройдет при небольших дождях.
С четверга температура немного вырастет. Ждем +21..+22 градуса. Более мощное потепление прогнозируется в субботу. Портал rp5.ru ожидает +26 градусов, Гидрометцентр России дает +24.
Похоже, что жаркий день будет всего один — в воскресенье температура вернется к отметкам около +20 градусов.