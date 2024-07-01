Умер Герой Беларуси Василий Ревяко — Лукашенко направил соболезнования

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью Героя Беларуси Василия Ревяко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Василий Ревяко умер на 76 году жизни. Он был заслуженным работником сельского хозяйства Беларуси, кандидатом сельскохозяйственных наук, председателем правления СПК «Прогресс-Вертелишки» в Гродненской области, возглавляя одно из лучших хозяйств в стране на протяжении 30 лет.
Трудовой путь Ревяко начинал в октябрьском совхозе «Заозерье», окончив Речицкий зооветеринарный техникум. Высшее зоотехническое образование получил в Гродненском сельхозинституте, окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию кандидата сельхознаук. А работая председателем хозяйства в Вертилишках, поднял планку культуры земледелия на почти недосягаемую высоту. В итоге по урожайности сельхозкультур хозяйство стабильно закрепилось в лидерах Беларуси.
Александр Лукашенко направил глубочайшие соболезнование родным и близким Героя Беларуси, подчеркнув, что Василий Ревяко был опытным руководителем, хозяйственником и видным государственным деятелем.
— Василий Афанасьевич — ярчайший пример доблестного труда и преданного служения Родине, — заметил президент Беларуси.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что многолетняя трудовая деятельность Василия Ревяко была неразрывно связана с развитием и успехами белорусского АПК, обеспечением продовольственной безопасности страны и созданием достойных условий жизни сельчан.
— Он всегда отличался инициативностью, любовью к родной земле, уважением к человеку труда, высокими моральными принципами и искренним стремлением укреплять авторитет белорусского государства, — заключил Лукашенко.