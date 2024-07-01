Умер Герой Беларуси Василий Ревяко — Лукашенко направил соболезнования

Трудовой путь Ревяко начинал в октябрьском совхозе «Заозерье», окончив Речицкий зооветеринарный техникум. Высшее зоотехническое образование получил в Гродненском сельхозинституте, окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию кандидата сельхознаук. А работая председателем хозяйства в Вертилишках, поднял планку культуры земледелия на почти недосягаемую высоту. В итоге по урожайности сельхозкультур хозяйство стабильно закрепилось в лидерах Беларуси.