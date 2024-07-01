На Среднем Урале первая декада июля отметится 30-градусной жарой

В Свердловской области температуры первой декады июля превысят нормативные показатели на два-четыре градуса по Цельсию. Таким образом, в регионе в указанный период ожидаются ночные температуры в районе +13..+18 градусов и дневные — в диапазоне от +25 до +30 градусов.
— Кратковременный дождь ожидается 1 июня на севере области, 2 июня — на юге, также вероятен непродолжительный дождь, гроза в период
По ее словам, первые два дня июля будут умеренно теплыми. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. То же касается и Екатеринбурга. Предполагается, что за месяц в регионе выпадет 66−82 миллиметра осадков и до 94 миллиметров в горах и на севере Среднего Урала.
— В последующие дни первой десятидневки июля погода предполагается по-летнему теплой: преобладающая температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +25..+30 градусов. Кратковременные дожди не исключаются
Напомним, о жаркой погоде на первой неделе июля в Екатеринбурге предупреждал синоптик Алексей Пулин. Согласно его данным, дневная температура в городе вплоть до 7 июля будет достигать +28..+30 градусов. Исключением станет 2 июля, когда температура будет варьироваться от +17 до +22 градусов.
В связи с надвигающейся жарой в городе вводятся дополнительные меры безопасности. Также горожанам напомнили о безопасных водоемах вблизи Екатеринбурга.