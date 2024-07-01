На Среднем Урале первая декада июля отметится 30-градусной жарой

По ее словам, первые два дня июля будут умеренно теплыми. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. То же касается и Екатеринбурга. Предполагается, что за месяц в регионе выпадет 66−82 миллиметра осадков и до 94 миллиметров в горах и на севере Среднего Урала.