Аномальная жара до +36 градусов придет в Нижний Новгород 3 июля. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.
— В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 3 и 4 июля ожидается сильная жара до +35…+36 градусов, — предупреждают спасатели. — Ни в коем случае не разводите костры в лесах, не курите и не бросайте горящие спички.
Даже просто выходя на улицу, в эти дни стоит быть особенно внимательными. В частности, нужно максимально сократить пребывание на солнце. А завсегдатаям пляжей нужно обязательно соблюдать правила поведения на воде.
— В связи с аномально жарко погодой возрастает риск возникновения природных пожаров, — предупреждают спасатели. — Также возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева подстанций.