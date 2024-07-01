Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара до +36 градусов придет в Нижний Новгород

Жителей призывают реже бывать на солнце.

Источник: РИА "Новости"

Аномальная жара до +36 градусов придет в Нижний Новгород 3 июля. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

— В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 3 и 4 июля ожидается сильная жара до +35…+36 градусов, — предупреждают спасатели. — Ни в коем случае не разводите костры в лесах, не курите и не бросайте горящие спички.

Даже просто выходя на улицу, в эти дни стоит быть особенно внимательными. В частности, нужно максимально сократить пребывание на солнце. А завсегдатаям пляжей нужно обязательно соблюдать правила поведения на воде.

— В связи с аномально жарко погодой возрастает риск возникновения природных пожаров, — предупреждают спасатели. — Также возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева подстанций.

МЧС