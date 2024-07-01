Сколько женщин в Казахстане не платят своим детям алименты, рассказали в Минюсте

На начало текущего года количество проблемных алиментов составляло 16 197 производств на сумму 20,7 млрд тенге. Сегодня этот показатель снизился до 12 883 производств на 13 млрд тенге, что является результатом систематической работы по снижению долгов.
Более 95% алиментов взыскиваются через бухгалтерские службы работодателей, которые выполняют требования судебных исполнителей без проблем. В отношении более 7 тысяч должников введены временные ограничения на выезд за пределы страны.
Судебные исполнители также проводят работу по трудоустройству должников, и в настоящее время трудоустроены 13 022 человека. За ненадлежащее исполнение обязательств по алиментам должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
— Для привлечения должника к уголовной ответственности по статье 139 УК РК в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 304 дел, из них в суд направлено 115 дел, осуждено 55 должников.
Для повышения эффективности взыскания алиментов ведется работа по автоматизации процесса с использованием Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП). Также разрабатываются современные подходы, включающие внедрение цифровых решений, анализ больших данных и использование искусственного интеллекта.
Особое внимание уделяется интеграции АИС ОИП с информационными системами для получения сведений о доходах должников, включая доходы от электронных кошельков, букмекерских компаний, операций с криптовалютой и других источников.
Для дальнейшего взыскания задолженностей используются данные «Цифровой карты семьи», интегрированной с аналитической системой «Smart Data Ukimet». Это позволяет получать информацию о доходах, имуществе и социальном статусе должников, а также автоматизировать процесс их трудоустройства.
Совместно с органами полиции проводятся рейдовые мероприятия. Например, в Павлодаре 24 июня задержан автомобиль должника с долгом более 52 млн тенге, который был водворен с помощью мобильного комплекса «Кибер шериф».