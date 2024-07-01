В ГАИ дали рекомендации водителям во время жары

не рекомендуется оставлять в салоне зажигалки, телефоны, пауэрбанки и другие девайсы с аккумуляторами; кожаный салон и пластиковые детали в авто сильно нагреваются. Можно обжечься о сиденья, руль и переднюю панель автомобиля; от жары пластик в машине деформируется. Используйте отражатели на стеклах; не заправляйте полный бак. Топливо имеет свойство расширяться при высоких температурах. Достаточно заправить бак на ¾.