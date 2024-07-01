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В ГАИ дали рекомендации водителям во время жары

В первый день июля, по прогнозам синоптиков, во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +34°С, а по юго-востоку +35°С.

Источник: Смартпресс

В ГАИ подготовили рекомендации для водителей в жару.

Специалисты отметили, что состояние человека в духоту близко к алкогольному опьянению: замедляется скорость реакций и снижается внимание. В период жаркой погоды возрастает количество ДТП.

Проветрите машину

В нагретом солнцем салоне нужно сначала опустить стекла, открыть все двери и люк — дать машине проветриться и лишь затем включать кондиционер.

Что с кондиционером?

Самая главная ошибка — понижать температуру до минимума. При таком контрасте можно легко простудиться.

Безопасный температурный режим в салоне — меньше уличной на 5 градусов.

Главное правило в жару

Но самое главное правило в жару — ни в коем случае не оставляйте запертыми в машине детей, животных даже с приоткрытыми окнами.

Взаперти воздух в салоне нагревается за полтора часа до 60. При одном открытом окне — до 53, а при двух — до 47.

По возможности не оставляйте машину на солнце и паркуйтесь в тени.

Что должно быть в аптечке?

Если почувствовали себя плохо, то остановитесь в тени и проветрите салон. Возите с собой воду. А в аптечке должен быть валидол, нитроглицерин и корвалол.

Основные правила безопасности

водителям следует исключить попадание солнечных лучей на бутылки с водой, очки и другие предметы, которые могут создать эффект линзы и вызвать возгорание;

не рекомендуется оставлять в салоне зажигалки, телефоны, пауэрбанки и другие девайсы с аккумуляторами; кожаный салон и пластиковые детали в авто сильно нагреваются. Можно обжечься о сиденья, руль и переднюю панель автомобиля; от жары пластик в машине деформируется. Используйте отражатели на стеклах; не заправляйте полный бак. Топливо имеет свойство расширяться при высоких температурах. Достаточно заправить бак на ¾.