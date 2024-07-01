В ГАИ дали рекомендации водителям во время жары

В ГАИ подготовили рекомендации для водителей в жару.
Специалисты отметили, что состояние человека в духоту близко к алкогольному опьянению: замедляется скорость реакций и снижается внимание. В период жаркой погоды возрастает количество ДТП.
Проветрите машину
В нагретом солнцем салоне нужно сначала опустить стекла, открыть все двери и люк — дать машине проветриться и лишь затем включать кондиционер.
Что с кондиционером?
Самая главная ошибка — понижать температуру до минимума. При таком контрасте можно легко простудиться.
Безопасный температурный режим в салоне — меньше уличной на 5 градусов.
Главное правило в жару
Но самое главное правило в жару — ни в коем случае не оставляйте запертыми в машине детей, животных даже с приоткрытыми окнами.
Взаперти воздух в салоне нагревается за полтора часа до 60. При одном открытом окне — до 53, а при двух — до 47.
По возможности не оставляйте машину на солнце и паркуйтесь в тени.
Что должно быть в аптечке?
Если почувствовали себя плохо, то остановитесь в тени и проветрите салон. Возите с собой воду. А в аптечке должен быть валидол, нитроглицерин и корвалол.
Основные правила безопасности
водителям следует исключить попадание солнечных лучей на бутылки с водой, очки и другие предметы, которые могут создать эффект линзы и вызвать возгорание;
не рекомендуется оставлять в салоне зажигалки, телефоны, пауэрбанки и другие девайсы с аккумуляторами; кожаный салон и пластиковые детали в авто сильно нагреваются. Можно обжечься о сиденья, руль и переднюю панель автомобиля; от жары пластик в машине деформируется. Используйте отражатели на стеклах; не заправляйте полный бак. Топливо имеет свойство расширяться при высоких температурах. Достаточно заправить бак на ¾.