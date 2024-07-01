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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 2 июля

Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 2 июля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 760 мм рт. ст. +22°

Ночью и утром на большей части территории страны ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

В целом погодные условия во вторник будет определять малоподвижный атмосферный фронт, на западные районы распространится прохладная воздушная масса.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами по стране сильный порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +22 °С. По западу страны она составит от +14 до +15 °С, максимальная днем — от +20 °С по западу до +31 °С по юго-востоку Беларуси.