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Генпрокуратура Украины завела уголовные дела простив Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева

Украина предъявила обвинения главе Башкирии и мэру Уфы.
Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждают в генпрокуратуре, руководитель республики и сити-менеджер способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей войск России. Хабирова и Мавлиева вменяют финансирование действие, совершенных «с целью изменения границ территории» Украины.

Прокуроры страны считают, что глава Башкирии и мэр Уфы с помощью своего политического влияния и административных ресурсов лично распоряжались о приобретении для армии Российской Федерации военной техники, оборудования, амуниции, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, продуктов питания и строительных материалов.

Досудебное расследование уголовных дел ведет управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.

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