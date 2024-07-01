Генпрокуратура Украины завела уголовные дела простив Радия Хабирова и Ратмира Мавлиева

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения главе Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как утверждают в генпрокуратуре, руководитель республики и сити-менеджер способствуют материальному и финансовому обеспечению потребностей войск России. Хабирова и Мавлиева вменяют финансирование действие, совершенных «с целью изменения границ территории» Украины.
Прокуроры страны считают, что глава Башкирии и мэр Уфы с помощью своего политического влияния и административных ресурсов лично распоряжались о приобретении для армии Российской Федерации военной техники, оборудования, амуниции, средств индивидуальной защиты, медицинских препаратов, продуктов питания и строительных материалов.
Досудебное расследование уголовных дел ведет управление Службы безопасности Украины в Винницкой области.
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