ЕИРЦ отменил комиссию при оплате ЖКУ в Петербурге c 1 июля

С 1 июля Единый информационно-расчетный центр Петербурга отменил все комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. С горожан не будут взимать сбор на всех площадках: в 68 центрах обслуживания клиентов, через личный кабинет и мобильное приложение, а также при внесении платежей на главной странице сайта без авторизации. Об этом сообщила пресс-служба ЕИРЦ.
— Данная возможность распространяется для всех граждан без исключения. Ранее оплатить без комиссии можно было только услуги, входящие в Единый платежный документ, однако с июля этого года комиссия отменена по всем услугам и контрагентам сферы ЖКХ, — говорится в сообщении.
Однако оплата прочих услуг, то есть всех отдельных квитанций и услуг сторонних организаций, осталась без изменений с начислением сбора.
Отметим, еще одним бонусом для жителей Петербурга, которые пользуются личным кабинетом или мобильным приложением, является возможность вернуть кешбэк в размере одного процента от любой суммы оплаты услуг ЖКХ, которая производится через систему быстрых платежей. Эта акция продлится до 31 декабря 2024 года.
Напомним, недавно губернатор Александр Беглов объявил, что с 1 июля цены на часть коммунальных услуг повышаться не будут. Решение градоначальник объяснил тем, что в триллионном бюджете нашлись деньги для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, не подорожают теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Однако есть услуги, за которые петербуржцам придется заплатить больше обычного. Так, электроснабжение и газоснабжение подорожало на 8,3 процента, дрова-швырок и уголь — на 9,8 процента, содержание жилого помещения — на 5,4 процента.
Ранее в беседе с SPB.KP.RU гендиректор саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие» и эксперт в сфере ЖКХ Владислав Воронков пояснил, что тепло- и водоснабжающие организации находятся на балансе города. Поэтому Петербург может самостоятельно влиять на тарифы. Другая ситуация сложилась, например, с газом. Им занимается монополист «Межрегионгаз». От него зависит выработка электроэнергии, поэтому для газовых и электрических компаний нужна поддержка в виде роста тарифов.