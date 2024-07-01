ЕИРЦ отменил комиссию при оплате ЖКУ в Петербурге c 1 июля

С 1 июля Единый информационно-расчетный центр Петербурга отменил все комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. С горожан не будут взимать сбор на всех площадках: в 68 центрах обслуживания клиентов, через личный кабинет и мобильное приложение, а также при внесении платежей на главной странице сайта без авторизации. Об этом сообщила пресс-служба ЕИРЦ.